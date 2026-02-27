Фокин Валерий Владимирович

Родился 28 февраля 1946 года в Москве. В 1970 году окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина. С 1970 по 1985 год работал режиссером Московского театра «Современник». Среди его постановок — спектакли «Валентин и Валентина», «С любимыми не расставайтесь», «Провинциальные анекдоты», «Ревизор», «Любовь и голуби» и другие.

В 1985–1991 годах был главным режиссером Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. Автор постановок «Говори…», «Спортивные сцены 1981 года», «Второй год свободы», «Приглашение на казнь». Одновременно в 1975–1979 годах преподавал в ГИТИСе, в 1993–1994 годах — в высшей Краковской театральной школе (Польша) и Токийском театре «Тоэн» (Япония). Вел мастер-класс на европейских режиссерских курсах в Испании, Швеции, Болгарии.

В 1991–2011 годах занимал должности директора и художественного руководителя Центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ), с 2011 по 2022 год был президентом ЦИМ. С августа 2003 года — художественный руководитель, а с июля 2024-го — президент Александринского театра в Санкт-Петербурге.

С 2012 по 2020 год — председатель Гильдии театральных режиссеров РФ, с 2022-го возглавляет совет Ассоциации национальных театров.

Автор нескольких художественных фильмов («Транзит», «Превращение» и др.) и более десяти фильмов-спектаклей. Народный артист России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженный деятель искусств Польши. Лауреат четырех государственных премий и множества других наград в области театрального искусства.