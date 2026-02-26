На птицефабрике группы «Ситно» усилили контроль после обнаружения опасных бактерий

ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» (входит в группу «Ситно») устранило нарушения, выявленные Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора. Ранее в продукции предприятия нашли опасные бактерии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Управление Россельхознадзора провело профилактический визит на комплекс. Ранее в бедрах цыпленка-бройлера и ассорти из мяса цыпленка были обнаружены бактерии листерия и кишечная палочка. Выяснилось, что система контроля качества продукции на предприятии работает с нарушениями. Были выданы предписания и возбуждено административное дело за несоблюдение технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). Через время комплекс устранил нарушения. Разработана программа мероприятий по предотвращению причинения вреда и пересмотрены критические контрольные точки на производстве. Кроме того, усилен лабораторный контроль на всех этапах изготовления продукции. Ведомство продолжит следить за соблюдением требований закона со стороны предприятия.

Виталина Ярховска