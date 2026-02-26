Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На птицефабрике группы «Ситно» усилили контроль после обнаружения опасных бактерий

ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» (входит в группу «Ситно») устранило нарушения, выявленные Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора. Ранее в продукции предприятия нашли опасные бактерии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Управление Россельхознадзора провело профилактический визит на комплекс. Ранее в бедрах цыпленка-бройлера и ассорти из мяса цыпленка были обнаружены бактерии листерия и кишечная палочка. Выяснилось, что система контроля качества продукции на предприятии работает с нарушениями. Были выданы предписания и возбуждено административное дело за несоблюдение технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). Через время комплекс устранил нарушения. Разработана программа мероприятий по предотвращению причинения вреда и пересмотрены критические контрольные точки на производстве. Кроме того, усилен лабораторный контроль на всех этапах изготовления продукции. Ведомство продолжит следить за соблюдением требований закона со стороны предприятия.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все