В продукции птицефабрики группы «Ситно» нашли опасные бактерии

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора возбудило административное дело в отношении ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс» (входит в группу «Ситно») за выпуск продукции с опасными бактериями. Предприятию грозит штраф от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. за нарушение технических регламентов (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

В декабре 2025 года в Свердловской области в бедре цыпленка-бройлера и ассорти из мяса цыпленка обнаружили бактерию листерия. Тогда же в Магаданской области исследовали бедро бройлеров на подложке и нашли кишечную палочку. Кроме того, в продукции Нагайбакского птицеводческого комплекса было установлено тройное превышение допустимого уровня количества аэробных микроорганизмов (основной критерий безопасности пищевых продуктов — прим. „Ъ-Южный Урал“).

После полученных данных управление Россельхознадзора посетило предприятие вместе с прокуратурой. Сотрудники надзорных ведомств пришли к выводу, что выявленные нарушения свидетельствуют о серьезных проблемах в системе контроля качества продукции. В 2025 году компанию уже привлекали к административной ответственности в виде предупреждения. Ранее были аннулированы производственные сертификаты на продукцию, изготавливаемую с нарушениями. Производитель обязан был самостоятельно снять с реализации остатки опасных товаров.

Виталина Ярховска