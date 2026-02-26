В Лиге чемпионов определились все участники 1/8 финала. Минувшей ночью в следующую стадию вышли «Аталанта», «Галатасарай», мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен». Главную неожиданность поклонникам футбола подарила «Аталанта», которая обыграла на своем поле дортмундскую «Боруссию» (4:1). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tiziano Ballabio / NurPhoto / Getty Images Фото: Tiziano Ballabio / NurPhoto / Getty Images

Сразу двум итальянским командам нужно было отыгрываться после поражений в первых матчах. «Аталанта» уступила в Дортмунде «Боруссии» (0:2), а «Ювентус» проиграл в Турции «Галатасараю» (2:5). Первым экзамен сдавала «Аталанта». В Бергамо при поддержке своих болельщиков команда выдала действительно «матч жизни». Уже к перерыву преимущество в два мяча было отыграно. Во втором тайме команды обменялись забитыми голами, и счет по сумме двух встреч стал ничейным.

Казалось, дополнительного времени не избежать, но буквально на последних секундах игры вратарь «Боруссии» Грегор Кобель вышел далеко из ворот. Исправляя эту ошибку, один из защитников выносил мяч и попал ногой по голове соперника. Арбитр поставил пенальти, который и решил судьбу «Боруссии». После «Аталанты» свой камбэк, или, как говорят в Италии, «ремонтада», попытался совершить «Ювентус». Отыграть три мяча, да еще и не пропустить — задача сложная, но у «старой синьоры» получилось. Причем почти весь второй тайм команда Лучано Спаллетти играла в меньшинстве — прямую красную карточку схлопотал Ллойд Келли. Когда в ворота «Галатасарая» влетел третий мяч, комментатор Эльвин Керимов искренне восхищался игрой «Ювентуса».

Но на этом силы игроков «Юве», похоже, кончились. В дополнительное время хозяева получили два мяча и покинули турнир. Так что единственным итальянским клубом в 1/8 финала будет «Аталанта», которая, если смотреть правде в глаза, вряд ли зайдет далеко. Такой расклад позволяет экспертам рассуждать о том, что уровень итальянского чемпионата серьезно упал. Даже защита, которой так славилась футбольная Италия, уже не та, отмечал известный тренер Юрий Семин: «Несколько лет назад оборона была выстроена идеально. Но, мне кажется, они что-то потеряли. Такая же ситуация и в национальной сборной. В последнее время они ничего за счет обороны не выигрывают».

В остальных матчах обошлось без неожиданностей, хотя аутсайдеры бились, как могли. «Бенфика» уступила «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» (1:2), а ПСЖ на «Парк де Пренс» довольствовался ничейным исходом с «Монако» (2:2). Но парижане идут дальше за счет победы на выезде. Сложно было не заметить, что парижская команда играла не на своем уровне, и после финального свистка российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова, который, кстати, в среду отмечал день рождения, спрашивали, когда его клуб будет включаться на 100%. Матвей пообещал, что игроки прибавят:

«Мы чувствуем себя ровным счетом так же, как и в прошлом сезоне. Возможно, тогда было чуть легче, но в любом случае сейчас все хорошо. Команда может прибавить и играть лучше».

Кто с кем сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов, станет известно после жеребьевки главной части турнира, которая состоится завтра в 14:00.

Владимир Осипов