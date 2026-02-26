На бывшем заводе GM в Шушарах начнут производить российские авто Jeland

В Санкт-Петербурге на бывшем заводе General Motors (GM) в поселке Шушары началась подготовка конвейера к выпуску новых автомобилей марки Jeland на платформе китайского Jaecoo. Проект развивают холдинг «АГР» и компания Defetoo.

АГР выкупил завод в Шушарах в 2024 году. В июне 2025-го на предприятие завезли около 600 контейнеров с металлоконструкциями. «Новая производственная мощность была создана менее чем за восемь месяцев, что представляет собой беспрецедентный пример для автомобильной отрасли»,— отметили в пресс-службе холдинга (цитата по ТАСС).

Проектная мощность завода — до 100 тыс. автомобилей в год. На территории предприятия построен новый тест-трек, а также отремонтированы дороги и тротуары.