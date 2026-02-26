Жители Ижевска смогут поучаствовать в развитии «Арсенального квартала»

Жители Ижевска смогут принять непосредственное участие в разработке проекта «Арсенального квартала». Обсуждение эскизной концепции пройдет 4 марта. Ее инициатором является Центр территориального развития Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Культурной и исторической доминантой квартала служит здание Арсенала Ижевского оружейного завода, в помещениях которого сегодня расположен Национальный музей Удмуртии им. Кузебая Герда. Обновление облика территории, в нашем понимании, должно подчеркнуть ее значимость для Ижевска и создать современную комфортную городскую среду для жителей и гостей Ижевска»,— отметил директор Центра территориального развития региона Яков Вдовин. Он также добавил, что «Арсенальный квартал» — часть одной из главных градостроительных осей Ижевска.

Целью мероприятия станет создание комфортного и функционального общественного пространства, которое будет отвечать потребностям жителей и подчеркивать культурное наследие с сохранением современных стандартов городской среды. Пройдет обсуждение 4 марта в 18:30 в ижевской библиотеке им. Некрасова по адресу ул. В. Сивкова, 158. Для участия в нем необходимо предварительно зарегистрироваться.

Напомним, ранее более 80% ижевчан проголосовало за создание пешеходной зоны вдоль «Арсенального квадрата» на ул. Наговицына.

Владислав Галичанин