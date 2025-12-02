Почти 80% ижевчан за создание пешеходной зоны вдоль «Арсенального квартала»

43% опрошенных ижевчан хотели бы назвать территорию вокруг резиденции главы Удмуртии, дома правительства и Национального музея республики «Арсенальным кварталом». Это самый популярный вариант. Об этом сообщает пресс-служба Центра территориального развития Удмуртии после опроса 704 человек. Он проводился с 19 августа по 23 сентября.

«Жители посещают квартал как минимум раз в неделю, чаще всего пешком, а главными его проблемами считают нехватку укрытий от солнца и дождя, отсутствие общественного туалета, устаревшее благоустройство и дефицит зелени»,— говорится в сообщении.

Исходя из данных опроса, больше половины респондентов либо гуляют по «Арсенальному кварталу», либо проходят сквозь него транзитом. Практически все респонденты (87%) не против посещать музейную экспозицию, если бы она была на улице. Три четверти ижевчан за использование национальных элементов и появление кафе при благоустройстве. 55% поддерживают применение заводской символики.

Согласно исследованию, 77% респондентов поддерживает идею создать пешеходную зону на ул. Наговицына. Еще 72% опрошенных выступают за обустройство пешеходного перехода по ул. Пушкинской, 58% — за переход по ул. Лихвинцева. Результаты опроса будут использованы при создании техзадания на проект благоустройства.

Напомним, инициатива закрыть ул. Наговицына для автомобилей была выдвинута на обсуждениях о благоустройстве города в сентябре. На встрече эксперты отметили необходимость учесть интересы водителей при дальнейшем обновлении «Арсенального квартала».