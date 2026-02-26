Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае

Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Дженсона Бруксби и вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Дубае. Общий призовой фонд соревнования составляет $3,3 млн.

Встреча, продолжавшаяся менее часа, завершилась со счетом 6:2, 6:1. В рейтинге ATP Даниил Медведев занимает 11-е место, Дженсон Бруксби располагается на 49-й позиции. За выход в финал россиянин поспорит с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (8-й в мире) и чехом Иржи Легечкой (24-й).

Турнир в Дубае завершится 28 февраля. В прошлом году победителем стал греческий теннисист Стефанос Циципас. Даниил Медведев выигрывал это состязание в 2023 году.

Таисия Орлова