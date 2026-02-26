Казань планирует принять семь млн туристов к 2030 году

Казань намерена к 2030 году принимать семь млн туристов и достичь совокупного оборота отрасли в 100 млрд рублей. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на сессии Казанской городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань планирует к 2030 году принимать семь млн туристов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Казань планирует к 2030 году принимать семь млн туристов

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По словам мэра, в 2025 году Казань посетили 5,1 млн человек — этого показателя планировалось достичь лишь к 2030 году. Летом загрузка отелей достигала 60–90%. Ежедневно в городе сдается свыше 11 тыс. квартир посуточно. По темпам роста этого рынка Казань лидирует среди российских городов.

Кроме того, в прошлом году в городе открылись три новых отеля, номерной фонд увеличился на 500 единиц. Всего в Казани насчитывается 238 средств размещения с 8,8 тыс. номеров. Город также получил международную премию Russian Event Awards как лучший город для событийного туризма.

Господин Метшин отметил, что в 2026 году Казань получит статус культурной столицы исламского мира, что привлечет дополнительный международный поток туристов. Среди новых проектов — обновление Зооботсада, строительство нового терминала аэропорта и создание центра уникальных мастеров.

Анар Зейналов