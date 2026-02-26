Турпоток Казани в 2025 году достиг 5,1 млн человек

По итогам 2025 года Казань посетили 5,1 млн туристов, что соответствует уровню, запланированному на 2030 год. К 2030 году планируется принимать 7 млн туристов в год, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на VI сессии Казанской городской Думы.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По его словам, в Казани для развития туристической инфраструктуры реализуются проекты по обновлению зооботсада, строительству нового пассажирского терминала аэропорта и созданию Центра уникальных мастеров в рамках кластера креативной индустрии.

На 2030 год поставлен план по совокупному обороту туристической отрасли в 100 млрд руб.

Анна Кайдалова