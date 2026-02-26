Воронежцам для ипотеки требуется зарплата на треть меньше средней по мегаполисам
Для получения рыночной ипотеки на однокомнатную квартиру в Воронеже необходим ежемесячный доход 87,7 тыс. руб., что на 27% ниже среднего показателя по крупнейшим городам России (около 120 тыс. руб.). Такие данные следуют из подсчетов РБК, сделанных на основе данных «Яндекс Недвижимости».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
При текущих условиях для покупки двухкомнатной квартиры в Воронеже потребуется зарабатывать 136,4 тыс. руб., трехкомнатной — 185,4 тыс. руб. Самые высокие требования к доходам заемщиков — в тройке лидеров: Москве (для однокомнатной квартиры нужно получать не менее 341,3 тыс. руб. в месяц, для двухкомнатной — 523,9 тыс. руб., для трехкомнатной — 715,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (194,4 тыс., 297,5 тыс. и 405,6 тыс. руб. соответственно) и Казани (161,1 тыс., 248,6 тыс. и 338,9 тыс. руб.). Наиболее доступные условия в Волгограде, где для ипотеки на однокомнатную квартиру достаточно зарабатывать 80,6 тыс. руб. в месяц, для двухкомнатной — 123,6 тыс. руб., а для трехкомнатной — 168 тыс. руб.
Подсчеты сделаны для рыночной ипотеки, взятой с первоначальным взносом 20% на 20 лет под 20,5% годовых. Стоимость квартир рассчитана исходя из цены квадратного метра вторичного жилья по данным «Яндекс Недвижимости» на начало 2026 года. Требования к заработной плате определены с помощью ипотечного калькулятора «Дом.РФ».
О том, как строительный рынок макрорегиона раскаляется на фоне высоких ставок по ипотеке,— в материале «Ъ-Черноземье».