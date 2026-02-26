Рашида Дати культурно удалилась

Рашида Дати покинула пост министра культуры Франции. Вечером 25 февраля она передала заявление об отставке президенту Эмманюэлю Макрону. Ее цель — полностью сосредоточиться на выборах мэра Парижа, вступив в решающую фазу кампании без груза проблем Минкульта. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Как и предсказывал “Ъ”, министр культуры Рашида Дати не будет дальше работать в правительстве Себастьена Лекорню. О намерении уйти она говорила давно, обещая сделать это до официального старта кампании 2 марта. Однако дотянула до последнего и предпочла сохранить инициативу. Министр Дати объясняла это необходимостью «довести дела до конца» и защитить бюджет культуры. В итоге бюджет прошел парламент, важное решение о смене директора Лувра и нескольких музеев было принято 24 февраля, и на следующий день, менее чем за три недели до первого тура выборов, она подала президенту заявление об уходе.

Дати возглавила Министерство культуры в январе 2024 года. Ей тогда ставили в упрек и слишком явную принадлежность к правым, и отсутствие опыта. Однако она сразу же начала действовать, взявшись за самые сложные вопросы, используя и свой муниципальный опыт (Рашида Дати более 17 лет остается мэром самого буржуазного 7-го округа Парижа), и свой правительственный опыт — при Николя Саркози в 2007–2009 годах она была министром юстиции в правительстве Франсуа Фийона.

Одним из центральных проектов Дати стала реформа общественного аудиовещания.

Министр предложила объединить France Televisions, Radio France и Institut national de l’audiovisuel в единую холдинговую структуру. Идея встретила сопротивление в парламенте, а потом, когда после внеочередных выборов в Национальную ассамблею 2024 года началась чехарда со сменами кабинетов, реформу притормозили. Затем последовал кризис в Лувре после резонансной кражи осенью 2025 года. Он, в свою очередь, приостановил работу над масштабным проектом «Лувр — Новый ренессанс», в котором Минкульту отводилась важная роль. Ситуация в музее выходила из-под контроля, министру пришлось публично реагировать, давать объяснения парламенту и затем разбираться с последствиями. Отставка Лоранс де Кар стала последним знаковым решением Дати на посту главы министерства. Пусть президент Макрон преподнес уволенной директрисе утешительную премию, направив ее работать над досье «сотрудничество крупных музеев» в рамках французского председательства в G7, зато у Рашиды Дати теперь есть аргумент, что именно она перед уходом выставила за порог неудачливую хозяйку Лувра.

Параллельно Дати все активнее вела собственную кампанию. Ей есть в чем упрекнуть нынешних руководителей Парижа — социалистов, которые хотят сохранить свою власть над городом. В социальных сетях она критиковала грязь на улицах, даже отправившись однажды вместе с мусорщиками в утренний рейд по городским помойкам. Еще будучи министром, она отводила время в своем расписании на поездки по округам, встречи с жителями, демонстрируя странную для богатой дамы близость к «простому Парижу» — что, надо сказать, встречалось скорее скептически.

Согласно февральским опросам общественного мнения, в списке претендентов Рашида Дати идет вровень с кандидатом объединенных левых сил Эмманюэлем Грегуаром. В ряде сценариев второго тура она даже опережает его.

Дати поддерживают правые «Республиканцы» и часть президентского лагеря. Справа ее поджимает крайне правая Сара Кнафо из движения «Реконкиста» Эрика Земмура, слева — София Шикиру из крайне левой «Непокорившейся Франции», а в центре пытается укрепиться Пьер-Ив Бурназель из партии «Горизонты».

Дати делает ставку на «полезное голосование» уже в первом туре и избегает дебатов с конкурентами, предпочитая апеллировать напрямую к избирателю. В идеале она хотела бы получить голоса и правых, и крайне правых, и центристов, и, может быть, даже некоторых социалистов.

Но опасность для Дати представляют не только соперники. Против нее возбуждено дело по обвинениям в «пассивной коррупции и торговле влиянием». Речь идет о событиях 2009–2013 годов, когда она была депутатом Европарламента. Следствие утверждает, что она получала выплаты от Renault—Nissan за лоббистскую деятельность в интересах автоконцерна. Сумма — около €900 тыс. за три года. Дати отвергает обвинения и настаивает, что выполняла легальную адвокатскую работу. Судебный процесс может начаться уже в этом году. И в случае обвинительного приговора ей может грозить лишение права занимать выборные должности. Таким образом, даже победа на муниципальных выборах не гарантирует ей долгого пребывания в кресле мэра.

Отставка из правительства выглядит как расчетливый шаг. С одной стороны, это освобождение от критики за совмещение выборной и правительственной деятельности, отдаление от всех нынешних и будущих «культурных» проблем. С другой — демонстрация полной вовлеченности в борьбу за город и права его обитателей. Тем более что в этом году выборы пройдут по новым правилам. После реформы 11 августа 2025 года в Париже, а также в Лионе и Марселе избиратели проголосуют дважды в один день. Сначала они выберут советников своего округа, которые затем избирают мэра округа, и отдельно — членов Совета Парижа, которые уже из своего состава выбирают мэра города. Это еще не прямые выборы, а по-прежнему двухступенчатые, но ранее голосование шло фактически единым списком, совмещавшим оба уровня представительства. Теперь входные билеты в мэрии округов и мэрию Парижа будут выдаваться отдельно.

