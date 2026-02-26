В Гамбурге арестовали бизнесмена по подозрению в нарушении санкций против России

Немецкие правоохранительные органы арестовали в Гамбурге бизнесмена, которого обвиняют в нарушении эмбарго на торговлю товарами из России. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на заявление Управления по таможенным расследованиям города Эссен, которое ведет дело. Имя предпринимателя не сообщается.

Таможенная служба провела обыски в офисах трех гамбургских компаний, директором которых был арестованный бизнесмен. Во время обысков изъяли документы этих компаний. Сообщается, что в общей сложности бизнесмен нарушил эмбарго на торговлю с Россией более 900 раз.

По данным следствия, он незаконно ввез из России товары на общую сумму более €4 млн. Следователи конфисковали два автомобиля класса люкс и заблокировали счета подозреваемого, на которых было €3,5 млн. Подробности дела, в том числе информация о том, какие товары были ввезены, пока не сообщаются. Расследование продолжается.

Яна Рождественская