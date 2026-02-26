«Электрические сети Удмуртии» снизили цены на услуги после предписания УФАС

ООО «Электрические сети Удмуртии» исполнило предписание регионального УФАС после установления необоснованно высоких цен на свои услуги, снизив их более чем на 95%. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

«“Электрические сети Удмуртии” устранили нарушение Закона о защите конкуренции и снизило стоимость услуг по размещению сетей электросвязи на опорах предприятий с 83 руб. (Воздушные линии электропередач 0,4 кВ) до 3,97 руб., с 102 руб. (ВЛ-6-10 кВ) до 2,07 руб. за 1 одну опору»,— говорится в сообщении.

Напомним, ранее УФАС Удмуртии выявил нарушения в деятельности названной организации — была установлена экономически необоснованная стоимость на услуги размещения сетей электросвязи на опорах.

Владислав Галичанин