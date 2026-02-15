УФАС Удмуртии признало цены на размещение оптоволоконного кабеля высокими

В Удмуртии выявили нарушения в действиях ООО «Электрические сети Удмуртии», МУП «ИжГЭТ» и МКП «Горсвет». Как сообщает региональное УФАС, компании установили монопольно высокие цены на услуги по размещению волоконно-оптического кабеля связи (ВОК) на своих опорах.

С жалобами обратились несколько операторов связи. Установлено, что стоимость услуг была определена без учета экономически обоснованных затрат. В результате предприятиям выданы предписания о необходимости установить экономически обоснованные цены, а также им грозит административный штраф по статье 14.31 КоАП РФ.

Анастасия Лопатина