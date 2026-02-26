Цены на полисы ДМС выросли на 7-15% в 2026 году

Среди участников страхового рынка отмечается ускорение роста цен на полисы добровольного медицинского страхования (ДМС) в 2026 году. По сравнению с 2025 годом, стоимость договоров выросла на 7-15%, выяснил «Ъ».

Увеличение тарифов связано с высокой динамикой роста стоимости медицинских услуг, которая в 2025 году составила 10-12%, а по отдельным позициям — более 15%. Другие причины: повышение ставки НДС до 22%, отказ страховщиков от сдерживания цен ради удержания клиентов, рост медицинской инфляции (удорожание медуслуг и лекарств).

По данным аналитиков, доля клиентов, сокративших страховое покрытие, выросла на 10% по сравнению с 2025 годом. В 2026 году «Эксперт РА» прогнозирует рост сегмента ДМС на 10-12%, до 360 млрд руб. Рост будет обусловлен медицинской инфляцией, которая, по оценкам экспертов, может составить 10-13%.

