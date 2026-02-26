В ХМАО утвердили новую схему избирательных округов

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа утвердили новую схему одномандатных избирательных округов в региональный парламент. Новая нарезка включает 20 округов вместо прежних 19.

Согласно новой схеме, Пыть-Ях с частью Сургутского района перестали быть отдельным округом №8, город присоединился к одному из двух округов в Нефтеюганске, образовав округ №6. Округ №8 теперь состоит из Нефтеюганского района и части Сургутского района.

«Эти два муниципалитета находятся на территории одного района, имеют схожую структуру городского округа, находятся на небольшом расстоянии по меркам югорчан и достаточно хорошо социально и экономически интегрированы»,— объяснил председатель югорского избиркома Денис Корнеев объединение Пыть-Яха и части Нефтеюганска в одном округе.

Сургут вместо четырех округов теперь включает пять — с 9 по 13. В остальном нарезка осталась без изменений. Основной рост избирателей, по словам Дениса Корнеева, был зарегистрирован именно в Сургуте, поэтому новый округ там «математически вписался».

Как пояснил господин Корнеев, изменения связаны с увеличением числа депутатов в думе. В декабре число депутатов решением думы увеличили с 38 до 40, в том числе 20 избираются по одномандатным округам.

При разработке схемы основывались на числе избирателей, всего их в регионе 1,1 млн человек. «При росте численности избирателей удалось сохранить среднюю норму представительства на уровне ранее существующей схемы. Это позволило избирательной комиссии в целом сохранить конфигурацию схемы одномандатных округов, которая использовалась последние десять лет»,— сказал господин Корнеев.

Выборы депутатов восьмого созыва думы ХМАО — Югры пройдут в сентябре 2026 года. 20 депутатов будут избраны по одномандатным округам, еще 20 — по партийным спискам в едином округе.

Анна Капустина