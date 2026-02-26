Генпрокурор Нью-Йорка подала в суд на разработчика CS за пропаганду азартных игр

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала в суд на Valve — разработчика популярных видеоигр Counter-Strike 2, Team Fortress 2 и Dota 2. Компанию обвиняют в незаконной популяризации азартных игр среди несовершеннолетних через механизмы «лутбоксов», следует из пресс-релиза ведомства, передает ТАСС.

По данным прокуратуры, Valve организовала бизнес-модель, основанную на продаже ключей для открытия виртуальных контейнеров со случайным набором предметов, что фактически выступает азартным развлечением. Пользователи могут получить редкие внутриигровые скины и улучшения, которые не влияют на игровой процесс, но имеют высокую рыночную стоимость и могут быть проданы за реальные деньги. В частности, упомянут цифровой предмет, проданный более чем за $1 млн. В одной из игр Valve присутствует автомат с вращающимся колесом, визуально похожий на азартный аппарат из казино.

Летиция Джеймс подчеркнула вредоносность «лутбоксов», особенно для несовершеннолетних, указывая на рост риска игровой зависимости. Генпрокуратура намерена добиться полного запрета этой разработки в продуктах Valve, конфискации доходов, полученных, по мнению обвинения, незаконным путем, а также взыскания штрафов за нарушение законодательства штата. Valve пока не прокомментировала предъявленные обвинения.