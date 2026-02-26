В Ярославле управдом оштрафовали на полмиллиона за завышение цен

В Ярославле АО «Управдом Кировского района» оштрафовали на 562 тыс. руб. за завышение цен на обслуживание контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления ФАС по Ярославской и Костромской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

В антимонопольный орган поступали жалобы от товариществ собственников жилья «Никитская слобода», «Подкова» и других, а также от граждан на необоснованно завышенную стоимость услуг по содержанию контейнерных площадок.

Как указало МУФАС, «Управдом Кировского района», занимая доминирующее положение на рынке, установил несоответствующую сумме расходов и прибыли цену на обслуживание площадок. Комиссия антимонопольного органа посчитала расходы компании и выявила значительное завышение времени уборки и фонда оплаты труда.

«Фактическое время обслуживания площадок, по данным ТСЖ, составляло от 5 до 28 минут, тогда как в расчетах компании фигурировали существенно большие показатели. Компания не представила документального подтверждения прочих расходов (инструмент, спецодежда, административно-хозяйственные нужды)»,— сообщили в пресс-службе МУФАС.

В итоге рассмотрения дела об административном правонарушении «Управдом» признали виновным в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке (ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ), размер наложенного штрафа составил 562 тыс. руб.

В 2025 году управление ФАС уже обязывало «Управдом Кировского района» пересмотреть тарифы на содержание площадок. Тогда уборка одной из площадок по улице Володарского, 15 обходилась ТСЖ более чем в 109 тыс. руб. в месяц.

Алла Чижова