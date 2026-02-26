Власти Кисловодска потратят 13,7 млн рублей на четыре китайских кроссовера

Администрация Кисловодска приобрела четыре китайских кроссовера HAVAL City F7 за 13,7 млн руб. На покупку власти города планировали выделить 14,9 млн руб., информация опубликована на портале госзакупок.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Из четырех заявок, поданных на аукцион, комиссия признала победившей ту, в которой поставщик предложил максимальную скидку.

В пресс-службе мэрии отказались комментировать приобретение автомобилей. В документах указано, что кроссоверы планируют использовать «для хозяйственной службы администрации».

Согласно техническому заданию, каждый автомобиль оснащен двухлитровым двигателем мощностью 192 л.с., системой курсовой устойчивости, датчиками парковки, климат-контролем, круиз-контролем и мультимедийной системой с дисплеем. Машины имеют подушки безопасности, подогрев сидений из экокожи, черный цвет кузова и салона, а также тонировку стекол.

В прошлом году власти Кисловодска также приобретали легковые машины, но отечественного производства: четыре LADA VESTA за 5,2 млн руб. На обслуживание муниципального автопарка в 2026 году выделят 2 млн руб.

По данным госзакупок, новый автомобилем приобретет и ГБУ «Региональный центр спортивной подготовки» Ставропольского края. На Haval Jolion потратят почти 2,5 млн руб. из регионального бюджета. На аукцион была подана одна заявка, которую и признали победившей.

Валерий Климов