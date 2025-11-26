Пятеро жителей Удмуртии заболело корью с начала года
Пять лабораторно подтвержденных случаев кори зарегистрировали в Удмуртии с начала года. Их обнаружили в Ижевске, Увинском и Якшур–Бодьинском районах. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В очагах заболевания проводился комплекс противоэпидемических мероприятий, включая вакцинацию. За десять месяцев по эпидемическим показаниям был привит 31 житель.
С начала года против кори в Удмуртии привились 34,5 тыс. человек. Для сравнения, в прошлом году число заболевших было значительно больше: за январь—июнь обнаружили 16 случаев заболевания.
«Корь — крайне заразная вирусная инфекция. Заболеть может как ребенок, так и взрослый. Чаще корью болеют дети до пяти лет. Для взрослых, не привитых против кори, также высок риск заражения, причем заболевание у них в большинстве случаев протекает в более тяжелой форме, чем у детей»,— говорится в сообщении.
Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире. Большинство смертельных случаев происходит из-за осложнений кори. Чаще всего осложнения развиваются у детей до пяти лет и у взрослых старше двадцати.