Пятеро жителей Удмуртии заболело корью с начала года

Пять лабораторно подтвержденных случаев кори зарегистрировали в Удмуртии с начала года. Их обнаружили в Ижевске, Увинском и Якшур–Бодьинском районах. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

В очагах заболевания проводился комплекс противоэпидемических мероприятий, включая вакцинацию. За десять месяцев по эпидемическим показаниям был привит 31 житель.

С начала года против кори в Удмуртии привились 34,5 тыс. человек. Для сравнения, в прошлом году число заболевших было значительно больше: за январь—июнь обнаружили 16 случаев заболевания.

«Корь — крайне заразная вирусная инфекция. Заболеть может как ребенок, так и взрослый. Чаще корью болеют дети до пяти лет. Для взрослых, не привитых против кори, также высок риск заражения, причем заболевание у них в большинстве случаев протекает в более тяжелой форме, чем у детей»,— говорится в сообщении.

Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста во всем мире. Большинство смертельных случаев происходит из-за осложнений кори. Чаще всего осложнения развиваются у детей до пяти лет и у взрослых старше двадцати.