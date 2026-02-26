Госдума приняла проект обращения из-за риска передачи ядерного оружия Украине

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 26 февраля единогласно приняли проект обращения к парламентариям западных стран из-за информации о планах поставки ядерного оружия на Украину, сообщает ТАСС. Обращение предполагается направить в парламенты Великобритании, Франции, Германии, в Европарламент и ООН.

В документе российские депутаты выражают обеспокоенность информацией о планах руководства Франции и Германии передать Украине ядерное оружие. Такой шаг, говорится в обращении, поставит мир на грань ядерной катастрофы. Депутаты призывают западных парламентариев «предпринять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария».

Депутаты просят коллег провести парламентские расследования, а после обнародовать их результаты. Такие расследования депутаты назвали жизненно важной мерой по поддержанию мира и привлечению к ответственности лиц, которые планируют «грубейшее нарушение принципиальных обязательств».

24 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция намерены передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, в европейских странах считают, что при наличии атомной или «грязной» бомбы Украина сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий.