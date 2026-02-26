Умер выступавший за права и свободы россиян украинский дирижер Роман Кофман

Бывший дирижер Симфонического оркестра украинской филармонии, народный артист Украины Роман Кофман умер 25 февраля в возрасте 89 лет. Об этом сообщила украинская Национальная филармония.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Кофман

Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Роман Кофман

Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

«Мир потерял не только гениального музыканта, но и великого гуманиста, писателя и педагога, — отметили в филармонии. — "Музыка — это способ выжить в этом мире", — часто повторял Маэстро. И он помог всем нам выжить, наполнив стены нашего колонного зала светом высокого искусства».

Артиста похоронят 27 февраля в Иерусалиме.

Роман Кофман родился в Киеве. Окончил Киевскую консерваторию по классам скрипки и дирижирования. С 1963 года был концертмейстером Киевского камерного оркестра. В 1990-м возглавил коллектив как главный дирижер. В 2003—2008 годах работал в Германии, возглавлял Бетховенский оркестр и Боннскую оперу. В 2012 году стал главным дирижером Симфонического оркестра Национальной филармонии Украины.

В 2011 году Роман Кофман в Страсбурге участвовал в благотворительном концерте в поддержку бывших топ-менеджеров ЮКОСа. В 2013-м в Берлине выступал на концерте «В Россию с любовью» в поддержку российских политзаключенных.