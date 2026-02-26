Дума Ставропольского края потратит 1,5 млн рублей на фуршеты в 2026 году

Дума Ставропольского края заключила контракт на организацию питания в 2026 году стоимостью 1,5 млн руб. Казенное учреждение «Отдел по эксплуатации помещений Думы Ставропольского края» провело электронный аукцион на предоставление услуг общественного питания, следует из публикации на портале госзакупок.

Средства будут направлены на еду и безалкогольные напитки для официальных приемов, фуршетов и буфетного обслуживания в региональном парламенте. Меню официальных мероприятий включает мясное, рыбное и сырное ассорти, рыбный деликатесный салат, припущенного русского осетра со сливочно-икорным соусом. В качестве альтернативы предусмотрен стейк из говяжьей вырезки. Также в перечень блюд входит коллекция сезонных фруктов и ягод.

Для фуршетов планируется широкий выбор канапе с семгой, балыком, русским осетром и ростбифом, а также сырная коллекция с медом, ягодами и орехами. Буфетное меню включает пирожки, бутерброды с варено-копченой колбасой и канапе с птицей.

Победителем торгов стало ООО «Столовая Администрации Ставропольского края» (САСК). Основными заказчиками предприятия выступают управление зданиями правительства региона, само правительство Ставрополья и отдел по эксплуатации помещений краевой Думы.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Столовая Администрации Ставропольского края» зарегистрировано в Ставрополе в 1995 году. Компания занимается деятельностью предприятий общественного питания по прочим видам организации питания. Учредителем компании является Ольга Гончаренко. Уставный капитал — 14 тыс. руб. Выручка общества за 2024 год составила 53,5 млн руб., прибыль — 613 тыс. руб.

В 2025 году парламент потратил на аналогичные услуги сопоставимую сумму — 1,49 млн руб. Контракт тогда также получила компания САСК, а состав меню существенно не изменился.

