«Автостат»: десять марок составляют почти 70% парка легковых машин в России

По состоянию на 1 января 2026 года в России было зарегистрировано 47,45 млн легковых автомобилей, сообщает «Автостат». По подсчетам аналитиков, около 70% автопарка сосредоточено всего в десяти марках.

Лидером на российском рынке остается отечественная Lada, на которую приходится 12,17 млн автомобилей, или 25,7% всего легкового парка страны. Среди иностранных марок первое место занимает Toyota с 4,49 млн машин (9,5%).

Следующие по численности — корейские марки Kia и Hyundai, которые составляют 2,75 млн и 2,7 млн автомобилей соответственно. Примерно одинаковым количеством легковых машин представлены Nissan и Renault — 2,26 млн и 2,25 млн автомобилей. В десятку лидеров также входят Volkswagen (1,83 млн), Chevrolet (1,69 млн), Ford (1,32 млн) и Mitsubishi (1,27 млн). Марка Skoda преодолела рубеж в 1 млн автомобилей, но в топ-10 не попала.