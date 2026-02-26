Бывшего главного бухгалтера районного отдела МВД по Башкирии осудили за растрату

Салаватский межрайонный суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру отдела МВД России по Салаватскому району Гульнур Арслановой по обвинению в присвоении в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и неправомерном обороте средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», подсудимой вменяется необоснованное увеличение и начисление зарплаты себе и своим знакомым, которые не были сотрудниками районного отдела МВД. Ущерб, по мнению следствия, превысил 22 млн. руб. Незаконные действия выявили сотрудники собственной безопасности МВД по Башкирии.

Гульнур Арсланову сначала уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, однако прокурор Салаватского района Александр Шевелев настоял на изменение формулировки на утрату доверия.

Суд приговорил экс-главбуха к пяти годам колонии общего режима, на два года лишил ее права занимать руководящие должности и оштрафовал на 200 тыс. руб., признав виновной в растрате. Осужденной предоставили отсрочку наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Кроме того, по гражданскому иску отдела МВД с подсудимой взыскали более 22 млн руб. Обвинение в неправомерном обороте платежей исключили как излишне вмененное.

Майя Иванова