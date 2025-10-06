В Башкирии экс-главбуха отдела полиции будут судить за присвоение 22 млн рублей

Салаватский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера местного отдела полиции Гульнур Арслановой, обвиняемой в хищении 22,7 млн руб. Ей вменяется присвоение в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, главный бухгалтер территориального подразделения МВД с помощью недостоверных сведений в реестрах платежей перечислила более 22,7 млн руб. на свой счет, а также счета знакомой и родственника.

Незаконные действия выявили сотрудники собственной безопасности МВД по Башкирии. Как сообщал «Ъ-Уфа» в августе прошлого года, обвиняемая была уволена с формулировкой «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», однако по требованию прокурора Салаватского района Ленинский райсуд Уфы изменил формулировку на утрату доверия.

Майя Иванова