Песков: падение нефтегазовых доходов можно компенсировать ростом ненефтегазовых

Снижение российских нефтегазовых доходов частично компенсирует рост доходов ненефтегазовых. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, есть падение нефтегазовых доходов. Частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов, о чем, собственно, говорил премьер-министр вчера»,— сказал господин Песков на брифинге.

По словам представителя президента, Владимир Путин обсуждает с Центробанком падение российских нефтегазовых доходов и держит «руку на пульсе» в этом вопросе. Дефицит бюджета действительно есть, признал Дмитрий Песков. Однако, заявил он, эти сложности в целом позволяет решать макроэкономическая стабильность.