«Вега-Абсолют» на четверть увеличит площадь под производство микроэлектроники

Новосибирский производитель микроэлектроники ООО «Вега-Абсолют» намерен на четверть увеличить площадь помещений с целью расширения линий на площадке, расположенной на ул. Большевистской в Новосибирске. В здании надстроят два этажа — четвертый и пятый, которые будут задействованы для увеличения выпуска продукции, организации склада и размещения крытого паркинга на 42 машино-места, рассказали «Ъ» в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ Фото: Ростислав Нетисов, Коммерсантъ

Проект предприятия в октябре 2025 года прошел общественные слушания и получил разрешение на использование земельного участка с целью специализированной застройки под объекты электронной промышленности.

«Данное проектное решение о реконструкции принято в связи с необходимостью увеличения производственно-складских помещений, а также в связи с тем, что в данный момент в границах земельного участка отсутствует парковка для обеспечения сотрудников парковочными местами»,— рассказали «Ъ» в мэрии.

«Вега-Абсолют» приобрела здание бывшего автоцентра Lexus на улице Большевистской, 119а площадью более 10 тыс. кв. м вместе с земельным участком за 155 млн руб. в 2019 году. Объект выставили на аукцион в феврале 2018 года после банкротства новосибирской компании «СЛК-Моторс». Начальная стоимость объекта составляла почти 270 млн руб.

По данным ЕГРЮЛ, гендиректором ООО «Вега-Абсолют» и его единственным владельцем является Валерий Красников. Предприятие занимается производством, ремонтом и продажей электрического оборудования в различных сферах. На сайте компании говорится, что она входит в реестр организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности, является системообразующим предприятием регионального значения и обладает государственной аккредитацией в области информационных технологий. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка ООО «Вега-Абсолют» составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 547 млн руб.

Лолита Белова