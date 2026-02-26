Опубликовано видео установки бомбы под машину военнослужащего в Санкт-Петербурге

ФСБ показала видео, на котором неизвестный мужчина в темной куртке устанавливает бомбу под автомобиль высокопоставленного военнослужащего в Санкт-Петербурге. Его задержали.

На кадрах видно, как мужчина подходит к машине, что-то устанавливает под днище и медленно уходит с места преступления. Помимо исполнителя задержан его сообщник, оба признали вину. Они рассказали, что действовали по указанию украинских спецслужб.

Злоумышленники забрали из тайника самодельное взрывное устройство и вычислили адрес жертвы. Оперативникам ФСБ удалось обезвредить бомбу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность военнослужащего, которого пытались убить, не раскрывается.