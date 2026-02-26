ФСБ сообщила о предотвращении теракта против военнослужащего в Петербурге

В Санкт-Петербурге предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Задержаны двое россиян, действовавшие в интересах спецслужбы Украины, отметили в ЦОС.

Задержанные дали признательные показания. Они рассказали, что связались с украинскими спецслужбами и предложили помощь в организации теракта. По заданию куратора россияне забрали из тайника самодельное взрывное устройство, а также вычислили адрес проживания жертвы.

Затем злоумышленники заложили бомбу под автомобиль военнослужащего. Оперативники ФСБ обезвредили взрывчатку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Никита Черненко