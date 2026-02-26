В Удмуртии не работает 82 отделения «Почты России» из-за некомплекта персонала

Из 473 отделения «Почты России» в Удмуртии не работает 82, еще 100 функционирует по измененному графику из-за отсутствия рабочего персонала либо неудовлетворительного состояния самих помещений. Эти проблемы обсудили на рабочем совещании в Госсовете Удмуртии. Одним из предложений стала передача арендуемых помещений на безвозмездное использование, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Из общего числа почтовых отделений 110 находится в городах, 363 — сельской местности. При этом 192 из них расположены в малых населенных пунктах. 23 филиала «Почты России» в них также не работают, рассказал директор Управления федеральной почтовой связи Удмуртии Владимир Шишкин.

В 2025 году было отремонтировано три почтовых отделения республики. В них обновили кровли, тамбуры и санузлы. Еще семь филиалов — в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Воткинском и Завьяловском районах — были частично обновлены. В планах на 2026 год — строительство 51 нового почтового отделения. Кроме всего прочего, для решения вопроса с отсутствием помещений предложили передать неиспользуемые административные помещения под нужды «Почты России».

По словам господина Шишкина, остается дефицит кадров: большинство операторов почтовой компании в городах уволилось в течение 2025 года из-за низкой заработной платы.

Он предложил ввести меры социальной поддержки для сотрудников почтовых отделений, рассмотреть возможность безвозмездного использования нежилых помещений, арендуемых «Почтой России», и установить налоговые преференции по уплате имущественного налога.

«Надо перестраивать работу, и решать вопросы с заработной платой, изыскать возможность оплачивать людям их труд. Мы, конечно, поможем, но в первую очередь инициатива и действия должны исходить от вас,— обратился к представителям компании спикер Госсовета Владимир Невоструев.— “Почта России” — это очень нужная структура и внутри нашей страны, и для взаимосвязи с зарубежными странами, она важна для каждого человека и, несомненно, ее надо сохранить и развивать». Он также добавил, что компания несет ответственность за здания, в которых расположены отделения.

Напомним, в последнем отчете 25 февраля премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что на модернизацию отделений «Почты России» из федерального бюджета выделят 5 млрд руб. Также при участии Госдумы страны будет сформирована рабочая группа для спасения почтовой компании.

Владислав Галичанин