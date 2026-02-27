Воровство рабочих как норма

Воровство сотрудников — старая и неизбежная история. Видеокамеры, досмотры, жесткая система контроля не искореняют кражи полностью. Проблема не исчезает ни в одной отрасли, различается лишь масштаб. Так ли виноваты рабочие и что делать собственникам бизнеса — рассказывает руководитель коммерческого отдела «Эксцельсиора» Александр Смирнов.

Фото: из личного архива Рруководитель коммерческого отдела «Эксцельсиора» Александр Смирнов

Где больше воруют

В общепите сотрудники могут уносить продукты, и это часто воспринимается почти как часть культуры. На складах своя специфика: чем больше ассортимент, тем выше соблазн. Там, где товар однообразный, например на мясопереработке, кражи происходят реже. Не потому, что люди честнее, а потому, что брать там особо нечего. А вот склады и маркетплейсы, где тысячи позиций,— зона максимального риска.

При этом объяснение про «маленькие зарплаты» не работает. Связь между уровнем дохода и склонностью к воровству, по моему опыту, минимальна. Речь скорее о системной проблеме: если процессы допускают кражи — они будут происходить.

Как формируется «разрешение воровать»

Ключевой фактор — среда. Если в коллективе принято «брать понемногу», новички быстро подстраиваются. Это не вопрос морали, а вопрос адаптации: человек копирует поведение тех, кто работает рядом, мимикрирует под новое общество, чтобы быть своим, а не белой вороной.

Когда руководство закрывает глаза на мелкие эпизоды, они перестают восприниматься как нарушение. В какой-то момент это становится нормой. И тогда уже не важно, что именно уносят — соус, упаковку товара или что-то более дорогое.

Отсюда простой вывод: воровство — это не индивидуальный сбой, а управленческий. Слабый контроль, размытая ответственность и непрозрачные процессы создают условия, в которых кражи становятся частью повседневности.

Практика показывает: фантазия нарушителей не знает границ. Руководители складов и службы безопасности могут часами рассказывать, как именно сотрудники пытаются вынести товар.

Один из таких случаев запомнился мне особенно. Взрослый мужчина попытался вынести женское нижнее белье, спрятав его на себе. Когда его остановили, он не смог внятно объяснить, зачем оно ему понадобилось. Ни логики, ни мотива — только сам факт кражи, который выглядел абсурдно даже для него самого.

Такие истории, по моему опыту, не редкость. Люди придумывают все новые способы обхода контроля, но суть остается прежней: если система дает шанс — им пользуются.

Жесткость как рабочий инструмент

Расхожее мнение, что жесткие меры дают лишь краткосрочный эффект, на практике не подтверждается. Наоборот, именно бескомпромиссность снижает уровень краж.

Если за любое нарушение следует увольнение (без оговорок на стаж, должность или ценность сотрудника), то система начинает работать. Причем важен сам принцип: наказание должно быть неизбежным и одинаковым для всех: и для рабочих, и для мастеров, и для управляющих.

В компаниях, где это правило соблюдается, уровень потерь заметно ниже. Сотрудники видят, что договориться нельзя никак, и риск перестает казаться оправданным.

Коллективная ответственность и контроль

Еще один инструмент — коллективная материальная ответственность. После инвентаризации сумма недостачи может распределяться между сотрудниками пропорционально отработанному времени. Механизм жесткий, но он меняет поведение: коллектив начинает сам регулировать риски. Люди непременно задумаются: стоит ли брать эту палку колбасы, если с зарплаты все равно вычтут?

Параллельно компании усиливают контроль. Иногда вплоть до провокаций: товар оставляют на виду, чтобы проверить, кто не удержится. Службы безопасности фиксируют такие случаи и дальше уже действуют по регламенту.

Но даже при наличии камер и проверок сотрудники находят способы обходить систему. И изощренность этих схем поражает.

Что можно сделать на практике

Полностью избавиться от воровства невозможно, это утопия. Реалистичная задача — снизить масштабы бедствия. Для этого бизнесу приходится действовать сразу в нескольких направлениях. Важно понимать, где именно происходят кражи и какие товары чаще всего исчезают. Нужно закреплять ответственность за конкретные участки и вводить понятную мотивацию для линейных руководителей.

Не менее важен онбординг: сотрудник с первого дня должен понимать правила игры. Подписание кодекса этики, разбор реальных случаев, четкое объяснение последствий — все это работает на опережение, как профилактика воровства.

Но ключевое — готовность идти на непопулярные меры. Если компания действительно хочет снизить потери, ей придется расставаться даже с удобными и лояльными сотрудниками на любой должности, если они нарушают правила.

Именно эти последовательность и бескомпромиссность, а не уровень зарплат или количество камер в итоге определяют, сколько товара будет исчезать со склада.