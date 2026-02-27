Современные исследования рассматривают проблему искажения информации внутри компании не как моральную проблему персонала, а как управленческий риск, возникающий там, где личная цена правды выше, чем цена ее корректировки; система поощряет результат без учета способа его достижения; плохие новости становятся опаснее хороших. Цена искажения выражается в росте издержек контроля, ошибках распределения ресурсов и запаздывающей реакции на риски. В условиях высокой конкуренции и ограниченных ресурсов достоверность управленческой информации становится активом. Компании, которые умеют выстраивать систему, где точный сигнал дешевле и безопаснее, чем искаженный, получают конкурентное преимущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Почему на работе лгут

Искажение управленческой информации внутри компаний редко выглядит как прямой подлог. Обычно речь идет об искажении данных в рамках формальных процедур: меняется база расчета показателя, часть результата переносится между периодами, «зеленеет» статус проекта, повышается вероятность закрытия сделок в прогнозе продаж, в аттестации сглаживаются провалы, в резюме кандидата усиливается роль в проектах. В результате руководство получает данные, которые системно делают картину более благополучной, и принимает решения, опираясь на эту искаженную действительность.

Современные исследования описывают такую практику как устойчивый управленческий эффект, который связан не с моральными качествами сотрудников, а с тем, как устроены стимулы, контроль и отношение организации к плохим новостям. В ноябре 2025 года в Frontiers in Psychology опубликованы результаты метаанализа Investigation of the relationship between organizational cynicism and counterproductive work behaviors: a systematic review and meta-analysis («Связь организационного цинизма и контрпродуктивного поведения: систематический обзор и метаанализ»). Его авторы отвечают на вопрос: если сотрудники считают, что руководство действует несправедливо, говорит одно, делает другое и формально относится к правилам, начинают ли они чаще: скрывать проблемы, подправлять отчетность, занижать усилия и относится к своим обязанностям формально?

Обнаружилось, что в компаниях, где сотрудники воспринимают руководство как лицемерное или несправедливое, чаще фиксируются действия, которые подрывают управляемость. Речь не только о прямом саботаже, но и о более мягких формах подрыва управляемости: задержка плохих новостей, подгонка отчета под ожидания, предоставлении выборочно полной информации для начальника. Но в первую очередь «организационный цинизм» проявляется через искажение информации и сокрытие проблем. Такая связь устойчива и проявляется в разных выборках.

В работе Unethical pro-organizational behavior and actors’ work attitudes, behaviors, and performance: a meta-analysis («Неэтичное проорганизационное поведение и установки, поведение и результативность сотрудников: метаанализ»), опубликованной в том же журнале в 2026 году в центре внимания оказываются действия «в интересах компании», которые нарушают нормы (UPB, unethical pro-organizational behavior). С практической точки зрения это важный класс искажений: сотрудник корректирует показатель не ради личной выгоды, а с целью «не сорвать план», «не подвести команду», «сохранить контракт». Метаанализ показывает, что UPB связано с рабочими установками и эмоциями и зависит от контекста, а значит, такое поведение можно провоцировать или корректировать при помощи управленческого дизайна.

Следующая часть проблемы — накопление нечестности. В 2025 году Scientific Reports опубликовал экспериментальную работу Dishonest behavior can transition to continuous ethical transgressions («Нечестное поведение может перейти в режим непрерывных нарушений»), авторы которой проверяли, что происходит, когда у людей регулярно появляется возможность немного исказить информацию. Оказалось, что повторяемые нарушения повышают вероятность перехода от эпизодических искажений информации к устойчивой соответствующей практике. Это означает, что небольшие «корректировки» в отчетности и статусах проектов, если они повторяются и остаются без реакции системы, с высокой вероятностью закрепляются как норма работы.

Где именно появляются искажения

Наиболее распространенные места искажения информации — KPI и регулярная отчетность. Ложь здесь редко выглядит как прямая фальсификация и чаще обнаруживается на уровне корректировки методики: меняется база расчета, корректируется состав выборки, из отчета исключаются нетипичные случаи, показатели переносятся между отчетными периодами, часть затрат или доходов временно переходит в следующий квартал. Формально такие манипуляции могут запросто укладываться в регламент.

Ключевая причина таких подтасовок — конструкция вознаграждения. Если выполнение конкретного показателя напрямую влияет на размер дохода и отклонение даже на несколько процентов ведет к потере значительной части бонуса, сотрудник оказывается в ситуации прямого личного риска. При этом руководство физически не может перепроверять каждую операцию. Возникает пространство для интерпретации.

Особенно уязвимы метрики, где допускаются управленческие решения по классификации — например, что считать закрытой сделкой, какой заказ относить к какому периоду, какие случаи включать в расчет качества. Чем сложнее формула и чем больше ручных корректировок допускает показатель, тем выше вероятность, что он станет предметом манипуляций.

Еще одно направление искажений — проектное управление. В проектах они чаще всего касаются сроков и статусов. В большинстве компаний действует цветовая шкала: зеленый, желтый, красный статус, характеризующий готовность проекта. Красный, например, означает, что проект столкнулся с серьезными отклонениями по срокам, бюджету или результатам. Проблема возникает, когда красный статус автоматически воспринимается как управленческая несостоятельность руководителя проекта.

В такой системе признание отклонения по срокам или бюджету становится для менеджера личным поражением. Поэтому проблема сначала формулируется как незначительная, затем как временная, а затем как контролируемая. В отчетах сохраняется формулировка «в целом в графике», хотя фактически копится отставание. В результате руководство получает сигнал о состоянии проекта поздно — тогда, когда резерв времени исчерпан и корректирующие действия требуют значительно больших ресурсов. Цена ошибки растет именно из-за задержки информации.

Часто искажения данных поддерживаются культурой «не выносить проблемы наверх», особенно в крупных организациях с жесткой иерархией.

Еще одно поле для профанации — прогнозы продаж и формирование бюджета. План — это целевой ориентир. Прогноз — это оценка вероятного результата. На практике эти две категории часто смешиваются. Менеджер по продажам завышает вероятность закрытия сделки, потому что небольшой прогноз выглядит как слабость. Руководитель отдела подтверждает этот прогноз, чтобы не демонстрировать сомнение в достижимости плана. Финансовая служба закладывает цифры в бюджет.

В результате инвестиции, закупки, наем и производственные решения строятся на оптимистичной модели спроса. Когда фактические продажи оказываются ниже, это объясняется рыночной волатильностью, хотя часть проблемы связана с тем, что исходный прогноз был не оценкой вероятности, а инструментом поддержания управленческого оптимизма. Чем жестче реакция на плохой прогноз, тем выше вероятность, что реальный прогноз перестанет доходить до уровня принятия решений.

Часто искажения в кадровых процедурах менее заметны, но не менее значимы. Кандидаты, естественно, стремятся представить опыт в максимально выгодном свете. Но и работодатель не всегда заинтересован в точной фиксации ошибок. Если руководитель принял решение о найме, признание ошибки на испытательном сроке может восприниматься как удар по его компетентности. Проще смягчить оценку, дать «время адаптироваться», перераспределить задачи, чем зафиксировать, что выбор был неудачным.

Аналогичный механизм подмены действительного желаемым работает в ежегодных оценках работников. Когда результаты аттестации напрямую влияют на карьеру и доход, появляется соблазн сгладить отрицательные выводы или, наоборот, усилить положительные формулировки. В итоге компания теряет точность данных о компетенциях сотрудников, а решения о повышении, обучении и перераспределении нагрузки принимаются на основе неполной картины. Отметим, что в России в 2025 году число вакансий сократилось на фоне роста числа резюме. Работодатели сообщали об отказе от нерентабельных проектов и более жестком отборе кандидатов. В таких условиях возрастает конкуренция и повышается цена ошибки найма, что усиливает стимул к интерпретации результатов в более благоприятном ключе.

В системах, где сотрудники соревнуются за ограниченный фонд выплат, усиливается борьба не только за результат, но и за его трактовку. Возникает соблазн представить вклад в проект более значительным, чем он был, минимизировать роль коллег или перенести ответственность за неудачи. Такие искажения редко фиксируются как нарушение — они оформляются как разные точки зрения на такой вклад. Однако для руководства это означает потерю прозрачности внутри команды. Управленческие решения начинают опираться на версию событий, сформированную в процессе внутренней конкуренции.

Во всех перечисленных случаях искажение возникает в точке, где личный риск от точной информации выше, чем риск ее корректировки. Это не вопрос нравственных качеств отдельных сотрудников, а следствие конструкции системы — распределения ответственности, способа расчета показателей и реакции на отклонения.

Каналы разрушения управляемости

Искажение информации прежде всего приводит к росту издержек на контроль. Когда руководство не уверено в точности данных, компания неизбежно его усиливает. Появляются дополнительные согласования, параллельные отчеты, ручные сверки, внутренние аудиты, выборочные проверки, дублирующие информационные системы. Это прямые управленческие расходы. Они не создают нового продукта и не увеличивают выручку. Их задача — компенсировать недостаток доверия к первичным данным. При этом тотальный контроль не решает проблему полностью. Он часто приводит к появлению более сложных форм обхода правил. В результате организация одновременно тратит больше ресурсов и получает все менее прозрачную картину.

Другое прямое следствие подтасовки фактов — ошибки в распределении ресурсов. Проекты, которые в отчетности выглядят успешными, продолжают получать финансирование. Направления, где проблемы скрываются, не получают вовремя дополнительных ресурсов или корректировок.

Это означает финансирование инициатив с завышенной ожидаемой доходностью. В операционной деятельности — недооценку рисков, которые фактически уже реализуются. В управлении персоналом — продвижение сотрудников на основе сглаженной оценки.

Искажение информации почти всегда означает задержку сигнала и управленческого ответа. В продажах это ведет к накоплению разрыва между планом и фактом. В производстве — к накоплению дефектов, которые можно было устранить на раннем этапе. Запаздывание реакции увеличивает масштаб проблемы. То, что можно было исправить за счет локальной корректировки, превращается в системный сбой.

Еще один результат профанации — деградация внутренней среды компании. В такой среде исчезает мотивация сообщать о проблемах заранее. Появляется логика «главное — отчитаться», что становится нормой поведения. Для бизнеса это означает снижение способности к самоисправлению. Компания хуже учится на собственных ошибках, потому что ошибки фиксируются неполно или с опозданием.

Что стимулирует честность

Формулировка обязательных методик расчета и фиксация изменений в правилах отчетности —практика, выработанная крупными регуляторами после финансовых скандалов начала XXI века. Недавний отчет Счетной палаты США 2025 года Sarbanes-Oxley Act: Compliance Costs Are Higher for Larger Companies but More Burdensome for Smaller Ones («Закон Сарбейнса—Оксли: расходы на соблюдение выше у крупных компаний, но более обременительны для мелких») анализирует прямые затраты компаний на внутренний контроль и аудиторские процедуры в соответствии с требованиями федерального законодательства и обнаруживает, что выполнение таких требований, несмотря на затраты, связанные с документированием, тестированием и мониторингом своих процедур контроля, делает отчетность надежнее. Когда компания обязана раскрывать не только сам показатель, но и методику его расчета, исключения и причины изменений, пространство для ручной корректировки показателей значительно сокращается.

При попытке сплошных проверок расходы компании растут, а эффективность контроля падает. Эффективнее сочетать выборочный аудит с каналами раннего обнаружения нарушений. На это указывает ежегодный отчет Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с мошенничеством (ACFE) Occupational Fraud 2024 («Отчет о злоупотреблениях в организациях»). Согласно ему, 43% случаев внутреннего мошенничества были обнаружены благодаря сообщению от сотрудников или других людей — это почти в три раза чаще, чем через внутренний или внешний аудит. Так сообщения (горячая линия или анонимные каналы) становятся ключевым каналом контроля, подтверждая, что не вся проверка должна быть формальной и сплошной.

Если сотрудники боятся негативных последствий за сообщение о проблемах, плохие новости задерживаются. Это подтверждается исследованием о психологической безопасности на рабочем месте, описанным в отчете 2024 года Work in America: Psychological Safety («Работа в Америке: психологическая безопасность») Американской психологической ассоциации (APA). Организации с высокой психологической безопасностью, где сотрудники могут сообщать о рисках без страха наказания, получают более ранние сигналы о проблемах, что улучшает реакцию руководства и делает управление более предсказуемым.

Пересборка системы KPI также позволяет снизить объем искажений. Это требует меньше жестких порогов и больше качества информации. Системы, в которых премия зависит от четкой границы между выполнено и не выполнено по одному показателю, создают стимулы к сглаживанию отклонений. Сочетание измеряемых показателей и систем контроля определяет тенденцию к искажению или точности данных. Уменьшение доли строго пороговых KPI и более полное измерение качества (а не только результата) снижает экономическую выгоду от искусственного достижения порогового значения и делает показатели ближе к реальности.

Также участие руководителей в составлении бюджета может ухудшать качество прогнозов, если внутри системы нет четкого разделения прогноза как оценки вероятности и плана как цели. Отделение прогноза от плана показывает реальную картину, а не удобную версию плановой цели. Это снижает риск неверных решений и перераспределения ресурсов на основе подогнанных цифр.

Евгений Видов