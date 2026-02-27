Работающий самообман

У всех работников есть профдеформация — и журналисты не исключение. Другое дело, что нет одной общей, которую можно диагностировать всем. Обычно она обусловлена той темой, о которой журналист пишет.

Редактор «Карьеры&Кадров» Анастасия Мануйлова





Поскольку я пишу про рынок труда и кадры, я на все смотрю под HR-углом: кто кем работает, как устроена его занятость, что с управлением командой и т. д. И когда мне рассказывают самые разные истории даже на дружеских посиделках мои знакомые, меня всегда интересуют именно эти вещи, даже если сам рассказчик о них не подумал.

Так вот недавно одна моя знакомая делилась своими впечатлениями от корпоратива своего работодателя. Значительную часть этой новогодней вечеринки она провела, будучи девушкой эмпатичной, выслушивая излияния своих коллег об их любовных переживаниях. В первом случае ее собеседница рассказала о долгих и невнятных ухаживаниях со стороны молодого коллеги, во втором — ее собеседник делился своими переживаниями по поводу флирта с замужней начальницей. «Такое ощущение, что на работе они все только интрижками друг с другом и занимаются»,— возмущенно закончила свой монолог моя визави, добавив, что, и по ее собственным наблюдениям, еще до корпоратива, число служебных романов и попыток их завести в их офисе в последние полгода выросло.

Поначалу наблюдение моей знакомой не показалось мне интересным — ну мало ли какую динамику показывает число романов в отдельно взятой компании? Но потом в голове у меня возник вопрос: а как идут дела у этой фирмы в последние полгода? Иными словами, мне стало интересно, не связан ли такой всплеск любовной активности с наличием у сотрудников слишком большого количества рабочего времени, не занятого другими обязанностями?

Оказалось, что так и есть. Компания последние месяцы стагнирует, и дела ее идут не так хорошо, чтобы всерьез всем работать, но и не так плохо, чтобы люди шли искать себе новое место. Плюс стагнация эта вызвана очевидными странностями в поведении руководства, и сотрудники, понимая это, просто пытаются скоротать время до момента, когда собственник примет решение об увольнении нынешнего состава топ-менеджеров. Одной из странностей этого руководства, кстати, был отказ от удаленки — и, вуаля, мы получили скучающую массу людей в офисном пространстве, стремящихся занять себя хоть чем-то.

Топ-менеджменту при этом, как ни забавно, все еще кажется, что люди эти заняты делом — а что, на работу ходят, глаза у многих горят, межфункциональная коммуникация идет на славу, только по парам друг с другом и шушукаются. Такой рабочий самообман на самом высоком уровне: все формальные признаки активной работы есть, а измеряемые результаты все равно будут видны еще нескоро. Сами работники, кстати, тоже в нем участвуют: заводят с потенциальными половинками новые проекты, активно общаются по рабочим вопросам, задерживаются на работе. В общем, все в плюсе — ну, кроме самой компании.

