Посол Великобритании в Тбилиси дал разъяснения главе МИД Грузии

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Грузии Гарет Уорд в течение нескольких часов давал разъяснения министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили по поводу решения Лондона наложить санкции на два грузинских проправительственных телеканала — Imedi и PostTV, сообщает Imedinews. Британский посол покинул здание министерства без комментариев.

Накануне глава МИДа Грузии Мака Бочоришвили в беседе с журналистами сообщила, что британский посол вызван в МИД «для разъяснения», каковы основания для принятия решения о введении санкций в отношении грузинских телеканалов. По ее словам, «речь идет о свободе слова и стандартах свободы слова, а также о медиа», поэтому, «когда речь заходит о санкциях, для этого необходимы очень прочные правовые основания».

24 февраля, в годовщину начала СВО на территории Украины, Министерство иностранных дел Великобритании объявило о введении санкций в отношении двух грузинских телеканалов «за распространение заведомо ложной информации» о действиях РФ на Украине и «поддержку российских усилий по дестабилизации Украины, созданию угрозы ее независимости, суверенитету и территориальной целостности». Санкции предусматривают заморозку активов, запрет на предоставление финансовых услуг по управлению активами и дисквалификацию директоров.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя решение Лондона, сказал, что грузинское правительство «сделает все для защиты независимых медиа в Грузии». А Национальный (центральный) банк страны предупредил все коммерческие банки, крупнейшие из которых (TBC и Bank of Georgia) частично подпадают под британскую юрисдикцию, что они обязаны руководствоваться грузинским законодательством, а не санкциям, «введенными иностранным государством».

Георгий Двали, Тбилиси