МИД Грузии вызвал британского посла из-за новых санкций Лондона

Посла Великобритании в Грузии Гарета Уорда вызвали в Министерство иностранных дел республики. Причиной послужили британские санкции в отношении грузинских телеканалов «Имеди» и «ПостТВ». Об этом сообщила министр Мака Бочоришвили.

«Завтра я ожидаю, что британский посол приедет в Министерство иностранных дел. Мы требуем объяснения такого решения»,— сказала госпожа Бочоришвили в интервью телеканалу «Рустави 2».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналистов о сотрудничестве грузинских госкомпаний с «Имеди» и «ПостТВ» в условиях британских санкций, заявил, что в республике не будет нарушено основное право на свободу СМИ. По его словам, частные государственные компании обязаны продолжать сотрудничество с обоими телеканалами.

Британия опубликовала новый санкционный список 24 февраля. По мнению властей страны, телеканал «Имеди» распространял ложные сведения, представляющие правительство Украины как «нелегитимное», и распространял «российскую дезинформацию». «Имеди» назвал санкции «бесполезными» и заявил, что продолжит служить грузинскому народу.