На Кубани осужден уроженец Армении, угрожавший физической расправой охранникам

Ленинский районный суд Краснодара приговорил Артура Цатуряна к двум годам колонии общего режима за угрозу физической расправы охранникам и оскорбление в адрес русских. Обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел утром 8 сентября 2023 года возле общежития Краснодарского государственного цирка. Цатурян припарковал машину напротив въезда на территорию и проигнорировал требование охранника убрать автомобиль.

Когда сотрудник попытался сфотографировать номер машины, скрытый специальным устройством, подсудимый начал его оскорблять. Мужчина достал травматический пистолет и держал его за спиной, продолжая конфликт. После появления коллег охранника Цатурян направил в их сторону кобуру и стал выкрикивать оскорбительные фразы, унижающие достоинство русских людей. Затем скрылся с места происшествия.

Суд учел все обстоятельства дела и назначил наказание в виде лишения свободы на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.