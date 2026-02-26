Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Росгвардия составила 93 протокола на охранников школ Екатеринбурга

Сотрудники Росгвардии составили 93 административных протокола на охранников ЧОПа, патрулирующих образовательные учреждения, сообщил во время пресс-конференции ТАСС старший инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Свердловской области Александр Портнов. По его словам, 13 из них касаются нарушений лицензионной деятельности — часто сотрудники частных охранных предприятий не имеют соответствующего удостоверения.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил Александр Портнов, чаще всего о нарушениях в работе ЧОПа сообщают директора или заведующие школ. Когда позже Росгвардия проводит внеплановую проверку, выявляются схожие проблемы: школы охраняют те, кто не имеет статуса частного охранника, а соответственно не представляющие, как работать и действовать в таких условиях.

По словам представителя Росгвардии, связано это с тем, что уровень финансирования охранных услуг является недостаточным, поэтому начальники ЧОПов нанимают людей с низкой социальной ответственностью, не прошедших нужную подготовку и не брезгующих злоупотреблять алкоголем.

Заместитель министра образования Свердловской области Ольга Бабченко ответила на это, что некоторые школы не могут позволить себе квалифицированную охрану из-за малого бюджетного финансирования.

Напомним, с первого января прошлого года мэрия начала запрашивать дополнительное финансирования для найма квалифицированного охранника в детских садах и школах.

Артем Путилов

