Глава СКР поручил возбудить дело о бездействии властей при отлове собак в Туапсе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о бездействии властей в организации отлова безнадзорных собак в Туапсе. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поводом для вмешательства ведомства стало обращение жительницы Краснодарского края. Она пожаловалась на длительное бездействие властей при решении проблемы с бродячими животными.

По данным заявительницы, во дворе многоквартирного дома длительное время обитает стая собак без хозяев. Животные регулярно нападают на прохожих и их домашних питомцев. Несколько граждан самовольно установили на придомовой территории будки и ухаживают за псами.

«Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к устранению нарушений не принимается»,— говорится в сообщении.

В краевом управлении СКР организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального подразделения Андрею Маслову возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алина Зорина