Экс-директора Иркутского научного центра СО РАН осудили за превышение полномочий

Свердловский райсуд Иркутска вынес приговор в отношении экс-директора Иркутского научного центра (ИНЦ) СО РАН. Его признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и назначили четыре года условно с испытательным сроком три года, сообщает прокуратура региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Константине Апарцине.

Согласно версии СКР, с июля 2020-го по апрель 2021 года директор ИНЦ СО РАН изготовил и предоставил в Минобрнауки РФ отчет о научно-исследовательской работе в рамках исполнения госзадания, который не соответствовал его целям и задачам. Кроме того, выводы и результаты исследований в отчетных материалах являлись необоснованными, а цели не достигнутыми. Ущерб от действий фигуранта дела следствие оценивает более чем в 14,5 млн руб.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый добровольно возместил в бюджет около 5 млн руб. Кроме того, на его имущество наложен арест на сумму 9,5 млн руб.

Александра Стрелкова