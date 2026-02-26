Число новорожденных в 2025 году в Японии сократилось до 705,8 тыс.

В 2025 году в Японии родилось 705,8 тыс. детей. Это на 2,1% меньше, чем в предыдущем году, следует из предварительных данных Министерства здравоохранения Японии, опубликованных японскими СМИ, включая Nikkei и Japan Times.

Рождаемость в Японии сокращается на протяжении последних десяти лет. Однако темпы снижения рождаемости в 2025 году замедлились — в предыдущие несколько лет число рожденных детей в среднем уменьшалось на 5% ежегодно.

«Снижение рождаемости пока не удалось остановить, и мы относимся к этой ситуации очень серьезно»,— отметили в японском Минздраве. Японские власти принимают множество мер, которые должны стимулировать рождаемость. Ежегодно правительство Японии тратит на это около 3,2 трлн иен (более $19 млрд).

Яна Рождественская