В Тюменской области создадут кластер по сельскому хозяйству за 100 млн рублей

На базе Ишимского многопрофильного техникума в 2026 году откроют сельскохозяйственный кластер, на создание которого выделят порядка 100 млн руб. из федерального бюджета, рассказал на пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, проект направлен на решение проблемы нехватки кадров в селах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С этим господин Моор предостерег, что не все выпускники кластера устроятся на работу в небольших населенных пунктах. «Жители села хотят жить в режиме городского жителя — работать восемь часов, ездить в длительный отпуск и в туристические поездки. Мы можем обучить специалистов, пойдут ли они туда работать, или выберут для себя другую профессию в ином месте?»,— сказал губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что власти и предприниматели должны повысить престиж специалистов, которые получили среднее специальное образование. «Повышение производительности труда, достойная заработная плата, хороший социальный пакет, и тогда человек будет выбирать профессию и то место, которое ему комфортно»,— пояснил он.

На сегодня в Тюменской области функционируют три кластера: дорожного строительства, машиностроения и медицины. Власти планируют расширить программу «Профессионалитет» за счет создания новых кластеров в сферах услуг и туризма, химии, педагогики, строительства и сельского хозяйства.

Василий Алексеев, Тюмень