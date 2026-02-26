Пистолет-пулемет ППК-20 принят на вооружение органов внутренних дел России

Органы внутренних дел России приняли на вооружение усовершенствованный во время военных действий на Украине пистолет-пулемет ППК-20. Об этом сообщил концерн «Калашников» в Telegram-канале.

Пистолет-пулемет ППК-20

Фото: Концерн «Калашников» Пистолет-пулемет ППК-20

Фото: Концерн «Калашников»

Специалисты улучшили некоторые тактико-технические и эргономические характеристики. Изменения также затронули линейку патронов для оружия. «Для него основной боеприпас — высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21, но ППК-20 может применять и большинство других патронов 9х19 российского и иностранного производств»,— уточнили в концерне.

ППК-20 производят для российских силовых структур и на экспорт. В 2025 году объемы выпуска оружия оставались на стабильно высоком уровне, госконтракты исполнялись в срок, рассказали в «Калашникове». Спрос на данный вид оружия растет, добавили в концерне.