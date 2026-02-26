В Челябинске водитель сбил школьника, переходившего дорогу на зеленый свет

В Челябинске после наезда автомобиля на регулируемом пешеходном переходе пострадал 10-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, днем 25 февраля 35-летний водитель Hyundai Solaris двигался по улице Российской. Около дома №196 он проехал на красный сигнал светофора и сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. Несовершеннолетний получил травмы.

В отношении водителя возбудили административные дела по ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора), ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам). Кроме того, на местного жителя составили административный материал за управление автомобилем, не застрахованным полисом ОСАГО (ст. 12.37 КоАП РФ).

Как сообщал „Ъ-Южный Урал”, в эти выходные, 23 февраля, 11-летняя девочка и 13-летний мальчик попали под колеса машин на нерегулируемых переходах. Детей госпитализировали. Полиция проводит административное расследование.

Виталина Ярховска