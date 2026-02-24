В Челябинске 23 февраля двух школьников сбили на «зебрах»

В выходные в Челябинске два школьника попали под колеса автомобилей на нерегулируемых пешеходных переходах. Один из них получился серьезные травмы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Обе аварии произошли 23 февраля. Первое ДТП случилось в 12 часов возле дома №36 по улице Богдана Хмельницкого в Металлургическом районе. По данным полиции, 41-летний водитель Lexus наехал на школьника 13 лет, пока тот переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Выяснилось, что водитель Lexus ранее неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости.

Второе ДТП произошло спустя пять часов возле дома №30 по улице Хохрякова в Тракторозаводском районе. 11-летнюю школьницу сбила водитель «Лады Приоры». В этот раз ребенок отделался ушибами и ссадинами, девочку доставили в больницу.

Полиция проводит административное расследование.

Ольга Воробьева