Выручка Уфимского молочного завода в первый год превысила 277 млн рублей

ООО «Уфимский молочный завод» впервые представило отчет о финансовых результатах. Компания, зарегистрированная в августе 2025 года, к концу года получила более 277,4 млн руб. выручки. Убытки компании составили 114 тыс. руб.

Уфимский молочный завод создан на месте «Уфамолагропрома». Единственным владельцем предприятия является ижевское АО «Милком», которое входит в агрохолдинг «Комос групп» (бенефициары — Андрей Шутов и Андрей Осколков).

По данным отчетности, опубликованной на портале «СПАРК-Интерфакс», около 248 млн руб. компании принесла продажа молока и молочной продукции. Их себестоимость составила 214,7 млн руб.

Большая часть расходов — 255,8 млн руб. — пришлась на материальные затраты. Расходы на оплату труда работников составили 15,8 млн руб., еще около 4,9 млн руб. потрачено на социальные нужды.

Дебиторская задолженность Уфимского молочного завода к концу декабря превысила 541,5 млн руб., обязательства перед поставщиками и подрядчиками составили 121,6 млн руб., перед персоналом — 7,9 млн руб. Кроме того, компания взяла в кредит около 2,1 млрд руб. у Газпромбанка (максимальный срок погашения — 2040 год).

До 2025 года молочный завод в Уфе принадлежал группе компаний «Вимм-Билль-Данн» (ВБД, входит в международную корпорацию PepsiCo). В сентябре «Комос групп» сообщал, что предприятие продолжит выпускать продукцию под брендами «Домик в деревне» и «Фругурт».

Идэль Гумеров