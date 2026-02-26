Бывшего директора Иркутского научного центра СО РАН осудили за превышение должностных полномочий

Свердловский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор в отношении бывшего директора Иркутского научного центра СО РАН Константина Апарцина. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, из-за которого 14,5 млн руб. бюджетных средств были потрачены нецелевым образом.

Фото: ИРНИТУ

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в период с июля 2020 года по апрель 2021 года бывший директор подготовил и предоставил в Минобрнауки РФ отчет о научно-исследовательской работе в рамках госзадания, которое фактически не выполнялось. Согласно информации областной прокуратуры, субсидия выделялась на «комплексное изучение проблем Байкальской природной территории». Однако деньги были потрачены на выплату заработной платы, уплату взносов по обязательному социальному страхованию, командировочные расходы, оплату услуг ресурсоснабжающих организаций, налогов и сборов, уточняет пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Суд назначил Константину Апарцину наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с установлением испытательного срока три года. Ему также запрещено занимать административные должности в сфере выполнения госзаданий. С осужденного в пользу Минобрнауки РФ взыскали 9,5 млн руб. Более 5 млн руб. Константин Апарцин возместил добровольно во время расследования уголовного дела, возбужденного в ноябре 2024 года по материалам УФСБ России по Иркутской области. Решение суда не вступило в законную силу.

Влад Никифоров, Иркутск