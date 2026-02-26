Юра Борисов стал самым обсуждаемым в соцсетях актером России по версии «Кион»

Юра Борисов стал самым обсуждаемым российским артистом в русскоязычных соцсетях по итогам 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования аналитической платформы LiveDune и онлайн-кинотеатра «Кион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юра Борисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Юра Борисов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Юра Борисов собрал 19% всех упоминаний в этой категории. На втором месте в рейтинге — актер Александр Петров (16%), а третье место занял актер и телеведущий Дмитрий Нагиев (10%). Также в десятку самых обсуждаемых артистов вошли Сергей Безруков (9%), Гоша Куценко (7%), Никита Кологривый (5%), Иван Янковский (4%). Рейтинг замыкают Константин Хабенский, Александр Бурунов и Павел Деревянко.

Всего аналитики выявили 21,5 млн упоминаний российских актеров в соцсетях с 1 января 2025 года по 1 января 2026-го. Площадками для мониторинга были «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram. Во «ВКонтакте» больше всего обсуждали Юру Борисова и Александра Петрова. На третьем месте — Дмитрий Нагиев, за ним следуют Сергей Безруков и Александр Бурунов.

Самой популярной для обсуждения Ивана Янковского, Данилы Козловского и Константина Хабенского стала соцсеть «ВКонтакте» — 75%, 96% и 80% соответственно. В «Одноклассниках» больше всего упоминаний приходится на Сергея Безрукова (25%). На втором месте там же — Дмитрий Нагиев. Тройку лидеров в «ОК» замыкает Юра Борисов. В Telegram самыми обсуждаемыми оказались Борисов, Куценко, Кологривый, Деревянко и Марк Эйдельштейн. Для последнего мессенджер стал ключевой площадкой (69% упоминаний).