«Новоросцемент» получил налоговые льготы для проекта расширения производства

Заксобрание Краснодарского края приняло закон о специальном инвестиционном контракте в отношении проекта «Строительство технологической линии на территории цементного завода "Первомайский" ОАО "Новоросцемент"». При реализации проекта регион применит льготу по налогу на прибыль в размере ноль процентов и освободит организацию от уплаты налога на имущество, сообщил на сессии заксобрания министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько.

По данным краевого минпрома, проект ОАО «Новоросцемент» с объемом вложений 4,9 млрд руб. направлен на увеличение производства стройматериалов. Проект предусматривает создание технологической линии по производству цемента по «сухому» способу производительностью 2 тыс. т клинкера в сутки. Новые мощности будут располагаться на территории действующего цементного завода «Первомайский» в поселке Верхнебаканском (пригород Новороссийска).

В 2026 году планируется выпуск цемента в объеме 328 тыс. т. После выхода на проектную мощность в 2030 году новая линия будет ежегодно производить 656 тыс. т цемента. Новое производство обеспечит создание более 100 рабочих мест, сообщил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Анна Перова, Краснодар